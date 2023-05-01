Сапожников Алексей Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сапожников Алексей Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.09.1984

Дата смерти

01.05.2023

Пол

Мужской

Отец

1956 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

1986 г.р.

Дети

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1984

Отец: Сапожников Сергей Иванович

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сапожникова Анна Александровна

Рождение ребёнка
01.06.2009

Сын: Сапожников Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Сапожникова Анна Александровна

Смерть
01.05.2023

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