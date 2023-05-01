Сапожников Алексей Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.09.1984
Дата смерти01.05.2023
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1984
Отец: Сапожников Сергей Иванович
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.06.2009
Сын: Сапожников Иван Алексеевич
Мать ребёнка: Сапожникова Анна Александровна
Смерть
01.05.2023