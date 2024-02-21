Сапожников Александр Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.08.1982
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1982
Отец: Сапожников Сергей Иванович
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
23.04.2010
Дочь: Сапожникова Елизавета Александровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
05.02.2016
Сын: Сапожников Никита Александрович
Мать ребёнка: Сапожникова-Белицкая Татьяна Алексеевна