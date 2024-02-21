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Сапожников Александр Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.08.1982

Пол

Мужской

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1982

Отец: Сапожников Сергей Иванович

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сапожникова-Белицкая Татьяна Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
23.04.2010

Дочь: Сапожникова Елизавета Александровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
05.02.2016

Сын: Сапожников Никита Александрович

Мать ребёнка: Сапожникова-Белицкая Татьяна Алексеевна

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