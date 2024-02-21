Сапожникова Наталья Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сапожникова Наталья Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.06.1987

Пол

Женский

Отец

1956 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1987

Отец: Сапожников Сергей Иванович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
31.08.2009

Дочь: Сапожникова Анастасия Денисовна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
26.09.2013

Дочь: Вставская Виктория Сергеевна

Отец ребёнка: не указан

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