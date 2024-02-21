Сапожникова Наталья Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.06.1987
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1987
Отец: Сапожников Сергей Иванович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
31.08.2009
Дочь: Сапожникова Анастасия Денисовна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
26.09.2013
Дочь: Вставская Виктория Сергеевна
Отец ребёнка: не указан