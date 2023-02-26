Варвара (Иродионова) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варвара (Иродионова)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1774 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
31.10.1797

Муж: Фёдор Малахов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
?.07.1802

Дочь: Феврония Фёдорова

Отец ребёнка: Фёдор Малахов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.07.1803

Сын: Трофим Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Малахов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.08.1806

Сын: Михей Феодоров

Отец ребёнка: Фёдор Малахов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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