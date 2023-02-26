Варвара (Иродионова)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1780
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1780
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
31.10.1797
Муж: Фёдор Малахов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
?.07.1802
Дочь: Феврония Фёдорова
Отец ребёнка: Фёдор Малахов
Рождение ребёнка
23.07.1803
Сын: Трофим Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор Малахов
Рождение ребёнка
13.08.1806
Сын: Михей Феодоров
Отец ребёнка: Фёдор Малахов
Смерть
Неизвестно