Фёдор Малахов
Место рождения
Дата рождения1774
Дата смерти19.05.1806
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец: Малахий Евдокимов
Бракосочетание
31.10.1797
Жена: Варвара (Иродионова)
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
?.07.1802
Дочь: Феврония Фёдорова
Мать ребёнка: Варвара (Иродионова)
Рождение ребёнка
23.07.1803
Сын: Трофим Фёдоров
Мать ребёнка: Варвара (Иродионова)
Смерть
19.05.1806
Рождение ребёнка
13.08.1806
Сын: Михей Феодоров
Мать ребёнка: Варвара (Иродионова)