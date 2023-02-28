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Фёдор Малахов

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Место рождения

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1774

Дата смерти

19.05.1806

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: Малахий Евдокимов

Мать: Мелания (Пелагея) Федосова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
31.10.1797

Жена: Варвара (Иродионова)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
?.07.1802

Дочь: Феврония Фёдорова

Мать ребёнка: Варвара (Иродионова)

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.07.1803

Сын: Трофим Фёдоров

Мать ребёнка: Варвара (Иродионова)

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
19.05.1806
Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.08.1806

Сын: Михей Феодоров

Мать ребёнка: Варвара (Иродионова)

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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