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Хёффнер Ян Леопольд

Место рождения

Коломыя, Івано-Франківська область

Дата рождения

16.09.1888

Дата смерти

20.03.1943

Пол

Мужской

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1888

Отец: Хёффнер Фердинанд

Мать: Хёффнер Мария Магдалена

Коломыя, Івано-Франківська область
Бракосочетание
06.07.1912

Жена: Хёффнер Паулина София

Рождение ребёнка
09.04.1913

Сын: Хёффнер Ян

Мать ребёнка: Хёффнер Паулина София

Коломыя, Івано-Франківська область
Рождение ребёнка
13.07.1914

Дочь: Бугайская Мария София

Мать ребёнка: Хёффнер Паулина София

Коломыя, Івано-Франківська область
Рождение ребёнка
11.03.1917

Сын: Хёффнер Леопольд

Мать ребёнка: Хёффнер Паулина София

Коломыя, Івано-Франківська область
Рождение ребёнка
11.03.1917

Сын: Хёффнер Фридрих Константин

Мать ребёнка: Хёффнер Паулина София

Коломыя, Івано-Франківська область
Работа или профессия
Неизвестно
Юрист-Натариус
Смерть
20.03.1943
Лагерь смерти Майданек
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