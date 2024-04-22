Хёффнер Ян Леопольд
Место рождения
Дата рождения16.09.1888
Дата смерти20.03.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1888
Отец: Хёффнер Фердинанд
Мать: Хёффнер Мария Магдалена
Бракосочетание
06.07.1912
Жена: Хёффнер Паулина София
Рождение ребёнка
09.04.1913
Сын: Хёффнер Ян
Мать ребёнка: Хёффнер Паулина София
Рождение ребёнка
13.07.1914
Дочь: Бугайская Мария София
Мать ребёнка: Хёффнер Паулина София
Рождение ребёнка
11.03.1917
Сын: Хёффнер Леопольд
Мать ребёнка: Хёффнер Паулина София
Рождение ребёнка
11.03.1917
Сын: Хёффнер Фридрих Константин
Мать ребёнка: Хёффнер Паулина София
Работа или профессия
Неизвестно
Юрист-Натариус
Смерть
20.03.1943
Лагерь смерти Майданек