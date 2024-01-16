Хёффнер (Антульская) Паулина София — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хёффнер (Антульская) Паулина София

Место рождения

вулиця Станіслава Людкевича, , , 78200 коломия, Івано-Франківська область Ukraine

Дата рождения

07.10.1886

Дата смерти

18.11.1949

Пол

Женский

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1886

Отец: Антульский Леон

Мать: Антульская Агата

вулиця Станіслава Людкевича, , , 78200 коломия, Івано-Франківська область Ukraine
Бракосочетание
06.07.1912

Муж: Хёффнер Ян Леопольд

Рождение ребёнка
09.04.1913

Сын: Хёффнер Ян

Отец ребёнка: Хёффнер Ян Леопольд

Коломыя, Івано-Франківська область
Рождение ребёнка
13.07.1914

Дочь: Бугайская Мария София

Отец ребёнка: Хёффнер Ян Леопольд

Коломыя, Івано-Франківська область
Рождение ребёнка
11.03.1917

Сын: Хёффнер Леопольд

Отец ребёнка: Хёффнер Ян Леопольд

Коломыя, Івано-Франківська область
Рождение ребёнка
11.03.1917

Сын: Хёффнер Фридрих Константин

Отец ребёнка: Хёффнер Ян Леопольд

Коломыя, Івано-Франківська область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
18.11.1949
37 Jaroslaw, Podkarpackie Voivodeship Poland
Похороны
Неизвестно
37 Jaroslaw, Podkarpackie Voivodeship Poland
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