Хёффнер (Антульская) Паулина София
Место рождениявулиця Станіслава Людкевича, , , 78200 коломия, Івано-Франківська область Ukraine
Дата рождения07.10.1886
Дата смерти18.11.1949
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
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Рождение
07.10.1886
Отец: Антульский Леон
Мать: Антульская Агата
вулиця Станіслава Людкевича, , , 78200 коломия, Івано-Франківська область Ukraine
Бракосочетание
06.07.1912
Муж: Хёффнер Ян Леопольд
Рождение ребёнка
09.04.1913
Сын: Хёффнер Ян
Отец ребёнка: Хёффнер Ян Леопольд
Рождение ребёнка
13.07.1914
Дочь: Бугайская Мария София
Отец ребёнка: Хёффнер Ян Леопольд
Рождение ребёнка
11.03.1917
Сын: Хёффнер Леопольд
Отец ребёнка: Хёффнер Ян Леопольд
Рождение ребёнка
11.03.1917
Сын: Хёффнер Фридрих Константин
Отец ребёнка: Хёффнер Ян Леопольд
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
18.11.1949
37 Jaroslaw, Podkarpackie Voivodeship Poland
Похороны
Неизвестно
37 Jaroslaw, Podkarpackie Voivodeship Poland