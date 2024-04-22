Бугайская (Хёффнер) Мария София
Место рождения
Дата рождения13.07.1914
Дата смерти09.07.1979
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1914
Отец: Хёффнер Ян Леопольд
Мать: Хёффнер Паулина София
Бракосочетание
07.06.1950
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бугайский Сын
Отец ребёнка: Бугайский Юлий Казимир
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
09.07.1979
37 Jarosław, Podkarpackie Voivodeship Poland
Похороны
Неизвестно
37 Jarosław, Podkarpackie Voivodeship Poland