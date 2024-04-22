Бугайская (Хёффнер) Мария София — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бугайская (Хёффнер) Мария София

Место рождения

Коломыя, Івано-Франківська область

Дата рождения

13.07.1914

Дата смерти

09.07.1979

Пол

Женский

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1914

Отец: Хёффнер Ян Леопольд

Мать: Хёффнер Паулина София

Коломыя, Івано-Франківська область
Бракосочетание
07.06.1950

Муж: Бугайский Юлий Казимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бугайский Сын

Отец ребёнка: Бугайский Юлий Казимир

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
09.07.1979
37 Jarosław, Podkarpackie Voivodeship Poland
Похороны
Неизвестно
37 Jarosław, Podkarpackie Voivodeship Poland
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