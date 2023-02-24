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Стюклин Пётр Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.06.1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1850

Отец: Стюклин Василий Яковлевич

Мать: Стюклина Дарья Петровна

Рождение ребёнка
01.10.1871

Сын: Стюклин Андрей Петрович

Мать ребёнка: Стюклина Фёкла Федотовна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.04.1874

Дочь: Мария Петровна

Мать ребёнка: Стюклина Фёкла Федотовна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.09.1876

Дочь: Наталья Петровна

Мать ребёнка: Стюклина Фёкла Федотовна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стюклина Фёкла Федотовна

Смерть
Неизвестно
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