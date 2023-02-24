Стюклин Пётр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.06.1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1850
Отец: Стюклин Василий Яковлевич
Мать: Стюклина Дарья Петровна
Рождение ребёнка
01.10.1871
Мать ребёнка: Стюклина Фёкла Федотовна
Рождение ребёнка
01.04.1874
Дочь: Мария Петровна
Мать ребёнка: Стюклина Фёкла Федотовна
Рождение ребёнка
01.09.1876
Дочь: Наталья Петровна
Мать ребёнка: Стюклина Фёкла Федотовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Стюклина Фёкла Федотовна
Смерть
Неизвестно