Боженко Ефим
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.11.1922
Дочь: Кашина - Боженко Александра Ефимовна
Мать ребёнка: Боженко Анастасия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Боженко Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Боженко Валентина Ефимовна
Мать ребёнка: Боженко Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Боженко Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Боженко Анастасия
Смерть
Неизвестно