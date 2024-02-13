Боженко Дмитрий Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боженко Дмитрий Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Боженко Ефим

Мать: Боженко Анастасия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Боженко Ираида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Боженко Борис Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Боженко Ольга Дмитриевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Боженко Наташа Дмитриевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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