Боженко Дмитрий Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Боженко Ефим
Мать: Боженко Анастасия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Боженко Ираида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Боженко Ольга Дмитриевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Боженко Наташа Дмитриевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно