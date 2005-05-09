Кашина - Боженко Александра Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКашина - Боженко Александра Ефимовна

Кашина - Боженко Александра Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.11.1922

Дата смерти

09.05.2005

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1922

Отец: Боженко Ефим

Мать: Боженко Анастасия

Рождение ребёнка
08.09.1946

Сын: Кашин Евгений Алексеевич

Отец ребёнка: Кашин Алексей Сергеевич

Рождение ребёнка
24.02.1950

Дочь: Клочкова Людмила Алексеевна

Отец ребёнка: Кашин Алексей Сергеевич

Рождение ребёнка
05.02.1953

Сын: Кашин Сергей Алексеевич

Отец ребёнка: Кашин Алексей Сергеевич

Смерть
09.05.2005

Мы используем куки для улучшения работы сайта.