Кашина - Боженко Александра Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.11.1922
Дата смерти09.05.2005
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1922
Отец: Боженко Ефим
Мать: Боженко Анастасия
Рождение ребёнка
08.09.1946
Отец ребёнка: Кашин Алексей Сергеевич
Рождение ребёнка
24.02.1950
Дочь: Клочкова Людмила Алексеевна
Отец ребёнка: Кашин Алексей Сергеевич
Рождение ребёнка
05.02.1953
Отец ребёнка: Кашин Алексей Сергеевич
Смерть
09.05.2005