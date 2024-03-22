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Михайлусенко Акилина Григорьевна

Место рождения

Талы, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1750

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: не указан

Мать: не указана

Талы, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
1785

Муж: Михайлусенко Даниил Карпович

Рождение ребёнка
1786

Сын: Михайлусенко Иван Данилович

Отец ребёнка: Михайлусенко Даниил Карпович

Голый, Богучарский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Михайлусенко Прасковья Даниловна

Отец ребёнка: Михайлусенко Даниил Карпович

Голый, Богучарский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1790

Сын: Михайлусенко Алексей Данилович

Отец ребёнка: Михайлусенко Даниил Карпович

Голый, Богучарский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1792

Сын: Михайлусенко Иосиф (Осип) Данилович

Отец ребёнка: Михайлусенко Даниил Карпович

Голый, Богучарский уезд, Воронежская губерния
Смерть
Неизвестно
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