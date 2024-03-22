Михайлусенко Акилина Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1750
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Бракосочетание
1785
Рождение ребёнка
1786
Сын: Михайлусенко Иван Данилович
Отец ребёнка: Михайлусенко Даниил Карпович
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Михайлусенко Прасковья Даниловна
Отец ребёнка: Михайлусенко Даниил Карпович
Рождение ребёнка
1790
Сын: Михайлусенко Алексей Данилович
Отец ребёнка: Михайлусенко Даниил Карпович
Рождение ребёнка
1792
Сын: Михайлусенко Иосиф (Осип) Данилович
Отец ребёнка: Михайлусенко Даниил Карпович
Смерть
Неизвестно