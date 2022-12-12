Goldenshtein Motel (Maks)
Место рождения
Дата рождения19.01.1895
Дата смерти?.10.1941
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1895
Отец: Goldenshtein Ovsey (Shika)
Мать: Goldenshteyn Sima
Рождение ребёнка
12.03.1933
Сын: Goldenshtein Boris
Мать ребёнка: Goldenshtein Klara
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Goldenshtein Klara
Место жительства
Неизвестно
Смерть
?.10.1941
Ельня, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: На войне | Yad Vashem Pages of Testimony