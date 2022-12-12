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Goldenshtein Motel (Maks)

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Место рождения

Лэпушна, Хынчештский район

Дата рождения

19.01.1895

Дата смерти

?.10.1941

Пол

Мужской

Отец

1881 г.р.

Мать

1885 г.р.

Жена

1896 г.р.

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1895

Отец: Goldenshtein Ovsey (Shika)

Мать: Goldenshteyn Sima

Лэпушна, Хынчештский район
Рождение ребёнка
12.03.1933

Сын: Goldenshtein Boris

Мать ребёнка: Goldenshtein Klara

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Goldenshtein Klara

Место жительства
Неизвестно
Смерть
?.10.1941
Ельня, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: На войне | Yad Vashem Pages of Testimony
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