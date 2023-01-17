Goldenshteyn (Odesskaya) Sima — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиGoldenshteyn (Odesskaya) Sima

Goldenshteyn (Odesskaya) Sima

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

1940

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.11.1892

Дочь: Fuchs Liba (Lyuba)

Отец ребёнка: Goldenshtein Ovsey (Shika)

Кишинёв, Муниципий Кишинёв
Рождение ребёнка
19.01.1895

Сын: Goldenshtein Motel (Maks)

Отец ребёнка: Goldenshtein Ovsey (Shika)

Лэпушна, Хынчештский район
Рождение ребёнка
1897

Сын: Goldenshtein Zelman (Solomon)

Отец ребёнка: Goldenshtein Ovsey (Shika)

Кишинёв, Муниципий Кишинёв
Рождение ребёнка
Около 1900

Дочь: Vainshtein Genya (Gitlya)

Отец ребёнка: Goldenshtein Ovsey (Shika)

Кишинёв, Муниципий Кишинёв
Рождение ребёнка
31.01.1904

Дочь: Malka (Maya)

Отец ребёнка: Goldenshtein Ovsey (Shika)

Кишинёв, Муниципий Кишинёв
Рождение ребёнка
1909

Сын: Goldenshtein Wolf

Отец ребёнка: Goldenshtein Ovsey (Shika)

Рождение ребёнка
24.12.1911

Сын: Goldenshtein Ilya "Elik"

Отец ребёнка: Goldenshtein Ovsey (Shika)

Кишинёв, Муниципий Кишинёв
Рождение ребёнка
1916

Дочь: Berenchtein Ada

Отец ребёнка: Goldenshtein Ovsey (Shika)

Смерть
1940
Кишинёв, Муниципий Кишинёв
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close