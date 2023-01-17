Goldenshteyn (Odesskaya) Sima
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смерти1940
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.11.1892
Дочь: Fuchs Liba (Lyuba)
Отец ребёнка: Goldenshtein Ovsey (Shika)
Рождение ребёнка
19.01.1895
Сын: Goldenshtein Motel (Maks)
Отец ребёнка: Goldenshtein Ovsey (Shika)
Лэпушна, Хынчештский район
Рождение ребёнка
1897
Сын: Goldenshtein Zelman (Solomon)
Отец ребёнка: Goldenshtein Ovsey (Shika)
Рождение ребёнка
Около 1900
Дочь: Vainshtein Genya (Gitlya)
Отец ребёнка: Goldenshtein Ovsey (Shika)
Рождение ребёнка
31.01.1904
Дочь: Malka (Maya)
Отец ребёнка: Goldenshtein Ovsey (Shika)
Рождение ребёнка
1909
Сын: Goldenshtein Wolf
Отец ребёнка: Goldenshtein Ovsey (Shika)
Рождение ребёнка
24.12.1911
Отец ребёнка: Goldenshtein Ovsey (Shika)
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Berenchtein Ada
Отец ребёнка: Goldenshtein Ovsey (Shika)
Смерть
1940