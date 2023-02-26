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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1911
Отец ребёнка: Журавлёв Филипп
Рождение ребёнка
1914
Сын: Журавлёв Василий Филиппович
Отец ребёнка: Журавлёв Филипп
Рождение ребёнка
12.07.1923
Сын: Журавлёв Павел Филлипович
Отец ребёнка: Журавлёв Филипп
Рождение ребёнка
1925
Сын: Журавлёв Николай Филиппович
Отец ребёнка: Журавлёв Филипп
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рыльская Анна Филипповна
Отец ребёнка: Журавлёв Филипп
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья Филипповна
Отец ребёнка: Журавлёв Филипп