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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
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Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1911

Сын: Журавлёв Пётр Филиппович

Отец ребёнка: Журавлёв Филипп

Млодать, Курский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1914

Сын: Журавлёв Василий Филиппович

Отец ребёнка: Журавлёв Филипп

Рождение ребёнка
12.07.1923

Сын: Журавлёв Павел Филлипович

Отец ребёнка: Журавлёв Филипп

Млодать, Курский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1925

Сын: Журавлёв Николай Филиппович

Отец ребёнка: Журавлёв Филипп

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рыльская Анна Филипповна

Отец ребёнка: Журавлёв Филипп

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Филипповна

Отец ребёнка: Журавлёв Филипп

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