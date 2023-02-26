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Журавлёв Николай Филиппович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1925

Дата смерти

2001

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Журавлёв Филипп

Мать: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зинаида Николаевна

Мать ребёнка: Журавлёва Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Журавлёв Василий Николаевич

Мать ребёнка: Журавлёва Мария Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Журавлёва Мария Ивановна

Смерть
2001
Похороны
Неизвестно
Млодать, Курский муниципальный район, Курская область
кладбище
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