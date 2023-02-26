Журавлёв Николай Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1925
Дата смерти2001
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Отец: Журавлёв Филипп
Мать: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зинаида Николаевна
Мать ребёнка: Журавлёва Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Журавлёв Василий Николаевич
Мать ребёнка: Журавлёва Мария Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Журавлёва Мария Ивановна
Смерть
2001
Похороны
Неизвестно
Млодать, Курский муниципальный район, Курская область
кладбище