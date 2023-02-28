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Журавлёв Пётр Филиппович

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Место рождения

Млодать, Курский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1911

Дата смерти

18.04.1945

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Журавлёв Филипп

Мать: ?

Млодать, Курский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Журавлёв Михаил Петрович

Мать ребёнка: Журавлёва Татьяна Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Журавлёва Татьяна Егоровна

Смерть
18.04.1945
Польша
Причина смерти: Газовая гангрена после ранения в коленный сустав
Похороны
Неизвестно
Польша, г. Барвице(Бервальде),восточная окраина,войсковое кладбище, могила 14
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