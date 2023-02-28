Журавлёв Пётр Филиппович
Место рождения
Дата рождения1911
Дата смерти18.04.1945
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: Журавлёв Филипп
Мать: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Журавлёва Татьяна Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.04.1945
Польша
Причина смерти: Газовая гангрена после ранения в коленный сустав
Похороны
Неизвестно
Польша, г. Барвице(Бервальде),восточная окраина,войсковое кладбище, могила 14