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Журавлёв Павел Филлипович

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Место рождения

Млодать, Курский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

12.07.1923

Дата смерти

23.04.1984

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1923

Отец: Журавлёв Филипп

Мать: ?

Млодать, Курский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
1941

Жена: Журавлёва Анастасия Афанасьевна

Рождение ребёнка
11.03.1943

Дочь: Мацыгина Любовь Павловна

Мать ребёнка: Журавлёва Анастасия Афанасьевна

Млодать, Курский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
21.09.1946

Дочь: Сухоручкина Валентина Павловна

Мать ребёнка: Журавлёва Анастасия Афанасьевна

Млодать, Курский муниципальный район, Курская область
Смерть
23.04.1984
Млодать, Курский муниципальный район, Курская область
Причина смерти: Несчастный случай
Похороны
Неизвестно
Млодать, Курский муниципальный район, Курская область
кладбище
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