Журавлёв Павел Филлипович
Место рождения
Дата рождения12.07.1923
Дата смерти23.04.1984
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1923
Отец: Журавлёв Филипп
Мать: ?
Бракосочетание
1941
Рождение ребёнка
11.03.1943
Дочь: Мацыгина Любовь Павловна
Мать ребёнка: Журавлёва Анастасия Афанасьевна
Рождение ребёнка
21.09.1946
Дочь: Сухоручкина Валентина Павловна
Мать ребёнка: Журавлёва Анастасия Афанасьевна
Смерть
23.04.1984
Причина смерти: Несчастный случай
Похороны
Неизвестно
кладбище