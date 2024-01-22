Овчинников Андрей Ефремович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898 ст.
Дата смерти1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
30.07.1918
Сын: Овчинников Вахрамей Андреевич
Мать ребёнка: Овчинникова Маланья Павловна
Рождение ребёнка
10.01.1929
Дочь: Овчинникова Валентина Андреевна
Мать ребёнка: Овчинникова Маланья Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Овчинников Константин Андреевич
Мать ребёнка: Овчинникова Маланья Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Овчинников Григорий Андреевич
Мать ребёнка: Овчинникова Маланья Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Овчинникова Анна Андреевна
Мать ребёнка: Овчинникова Маланья Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Овчинников Прокоп Андреевич
Мать ребёнка: Овчинникова Маланья Павловна
Смерть
1943