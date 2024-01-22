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Овчинников Андрей Ефремович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898 ст.

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.07.1918

Сын: Овчинников Вахрамей Андреевич

Мать ребёнка: Овчинникова Маланья Павловна

Рождение ребёнка
10.01.1929

Дочь: Овчинникова Валентина Андреевна

Мать ребёнка: Овчинникова Маланья Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Овчинников Константин Андреевич

Мать ребёнка: Овчинникова Маланья Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Овчинников Григорий Андреевич

Мать ребёнка: Овчинникова Маланья Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Овчинникова Анна Андреевна

Мать ребёнка: Овчинникова Маланья Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Овчинников Прокоп Андреевич

Мать ребёнка: Овчинникова Маланья Павловна

Смерть
1943
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