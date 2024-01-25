Овчинников Константин Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Овчинникова Оксана Контантиновна
Мать ребёнка: Овчинникова ксения
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Овчинников Александр Константинович
Мать ребёнка: Овчинникова ксения
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Овчинникова ксения
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Овчинникова ксения
Смерть
Неизвестно