Овчинников Константин Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овчинников Константин Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Овчинников Андрей Ефремович

Мать: Овчинникова Маланья Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Овчинникова Оксана Контантиновна

Мать ребёнка: Овчинникова ксения

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Овчинников Александр Константинович

Мать ребёнка: Овчинникова ксения

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Овчинникова ксения

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Овчинникова ксения

Смерть
Неизвестно
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