Овчинникова Анна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОвчинникова Анна Андреевна

Овчинникова Анна Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.02.1942

Дата смерти

20.02.2013

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1942

Отец: Овчинников Андрей Ефремович

Мать: Овчинникова Маланья Павловна

Рождение ребёнка
19.07.1964

Дочь: Гаськова Елена Николаевна

Отец ребёнка: Старинчиков Николай Андреевич

Рождение ребёнка
27.10.1968

Дочь: Полянская Марина Николаевна

Отец ребёнка: Старинчиков Николай Андреевич

Новоильинск, Заиграевский муниципальный район, Республика Бурятия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Старинчиков Николай Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яценко Александр

Смерть
20.02.2013
Новоильинск, Заиграевский муниципальный район, Республика Бурятия
Похоронена на кладбище которое называлось районе Сму
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close