Овчинникова Анна Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.02.1942
Дата смерти20.02.2013
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1942
Рождение ребёнка
19.07.1964
Дочь: Гаськова Елена Николаевна
Отец ребёнка: Старинчиков Николай Андреевич
Рождение ребёнка
27.10.1968
Дочь: Полянская Марина Николаевна
Отец ребёнка: Старинчиков Николай Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Яценко Александр
Смерть
20.02.2013
Похоронена на кладбище которое называлось районе Сму