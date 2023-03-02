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Вильямс Петр Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1885

Дата смерти

1937

Пол

Мужской

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885

Отец: Вильямс Пётр

Мать: Вильямс Елизавета Ароновна

Бракосочетание
1914

Жена: Вильямс Екатерина Ивановна

Супруг(-а): Екатерина Ивановна Вильямс (Веркина)
Рождение ребёнка
14.06.1916

Сын: Вильямс Петр Петрович

Мать ребёнка: Вильямс Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
14.06.1916

Сын: Вильямс Генрих Петрович

Мать ребёнка: Вильямс Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
29.03.1918

Сын: Вильямс Андрей Петрович

Мать ребёнка: Вильямс Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
30.06.1919

Дочь: Клосовская Валентина Петровна

Мать ребёнка: Вильямс Екатерина Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
шофер
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1937
Похороны
Неизвестно
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