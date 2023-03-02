Вильямс Петр Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1885
Дата смерти1937
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885
Отец: Вильямс Пётр
Бракосочетание
1914
Супруг(-а): Екатерина Ивановна Вильямс (Веркина)
Рождение ребёнка
14.06.1916
Мать ребёнка: Вильямс Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
14.06.1916
Мать ребёнка: Вильямс Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
29.03.1918
Мать ребёнка: Вильямс Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
30.06.1919
Дочь: Клосовская Валентина Петровна
Мать ребёнка: Вильямс Екатерина Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
шофер
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1937
Похороны
Неизвестно