Клосовская (Williams Вильямс) Валентина Петровна
женский, родилась 30.06.1919, Бердянск
умерла 23.03.2007, Харьков, Харківська область
МатьВильямс (Verkina Веркина) Екатерина Ивановна?.07.1888 г.р.
ОтецВильямс Петр ПетровичОколо 1885 г.р.
Супруги
Клосовский Всеволод Александрович15.02.1913 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1919
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
1939
Рождение ребёнка
08.03.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Клосовский Всеволод Александрович
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Рождение ребёнка
01.05.1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Клосовский Всеволод Александрович
Смерть
23.03.2007
Похороны
Неизвестно