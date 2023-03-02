Клосовская (Williams Вильямс) Валентина Петровна 30.06.1919 — найти родственников по фамилии на Familio
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Клосовская (Williams Вильямс) Валентина Петровна

Автор
ЕТ
Тимофеева Е.

женский, родилась 30.06.1919, Бердянск

умерла 23.03.2007, Харьков, Харківська область

Мать
Вильямс (Verkina Веркина) Екатерина Ивановна?.07.1888 г.р.
Отец
Вильямс Петр ПетровичОколо 1885 г.р.
Супруги
Клосовский Всеволод Александрович15.02.1913 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1919

Отец: Вильямс Петр Петрович

Мать: Вильямс (Verkina Веркина) Екатерина Ивановна

Место жительства
Неизвестно

Бракосочетание
1939

Муж: Клосовский Всеволод Александрович

Супруг(-а): Всеволод Александрович Клосовский

Рождение ребёнка
08.03.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Клосовский Всеволод Александрович

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область

Рождение ребёнка
01.05.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Клосовский Всеволод Александрович

Харьков, Харківська область

Смерть
23.03.2007
Харьков, Харківська область

Похороны
Неизвестно
Харьков, Харківська область

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