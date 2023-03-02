Вильямс Андрей Петрович
мужской, родился 29.03.1918, Бердянск
умер ?.03.1993, Харьков, Харківська область
МатьВильямс (Verkina Веркина) Екатерина Ивановна?.07.1888 г.р.
ОтецВильямс Петр ПетровичОколо 1885 г.р.
Супруги
Вильямс ТамараОколо 1916 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1918
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вильямс Тамара
Работа или профессия
Неизвестно
Образование
1934
Образование
1938
Образование
1948
Рождение ребёнка
05.10.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Вильямс Тамара
Смерть
?.03.1993
Похороны
05.03.1993