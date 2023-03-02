Вильямс Андрей Петрович 29.03.1918 — найти родственников по фамилии на Familio
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Вильямс Андрей Петрович

Автор
ЕТ
Тимофеева Е.

мужской, родился 29.03.1918, Бердянск

умер ?.03.1993, Харьков, Харківська область

Мать
Вильямс (Verkina Веркина) Екатерина Ивановна?.07.1888 г.р.
Отец
Вильямс Петр ПетровичОколо 1885 г.р.
Супруги
Вильямс ТамараОколо 1916 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1918

Отец: Вильямс Петр Петрович

Мать: Вильямс (Verkina Веркина) Екатерина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вильямс Тамара

Работа или профессия
Неизвестно

Учитель

Образование
1934

Образование
1938

Образование
1948
Харьков, Харківська область

Рождение ребёнка
05.10.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вильямс Тамара

Харьков, Харківська область

Смерть
?.03.1993
Харьков, Харківська область

Похороны
05.03.1993
Харьков, Харківська область

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