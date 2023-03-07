Вильямс (Verkina Веркина) Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вильямс (Verkina Веркина) Екатерина Ивановна

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

?.07.1888

Дата смерти

17.09.1943

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.07.1888

Отец: Веркин Иван Дмитриевич

Мать: Веркина Матрона Петровна

Бракосочетание
1914

Муж: Вильямс Петр Петрович

Супруг(-а): Екатерина Ивановна Вильямс (Веркина)
Рождение ребёнка
14.06.1916

Сын: Вильямс Петр Петрович

Отец ребёнка: Вильямс Петр Петрович

Рождение ребёнка
14.06.1916

Сын: Вильямс Генрих Петрович

Отец ребёнка: Вильямс Петр Петрович

Рождение ребёнка
29.03.1918

Сын: Вильямс Андрей Петрович

Отец ребёнка: Вильямс Петр Петрович

Рождение ребёнка
30.06.1919

Дочь: Клосовская Валентина Петровна

Отец ребёнка: Вильямс Петр Петрович

Работа или профессия
Неизвестно
Домохозяйка
Смерть
17.09.1943
огнестрельное ранение
Похороны
Неизвестно
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