Вильямс (Verkina Веркина) Екатерина Ивановна
Место рождения
Дата рождения?.07.1888
Дата смерти17.09.1943
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.07.1888
Отец: Веркин Иван Дмитриевич
Мать: Веркина Матрона Петровна
Бракосочетание
1914
Супруг(-а): Екатерина Ивановна Вильямс (Веркина)
Рождение ребёнка
14.06.1916
Отец ребёнка: Вильямс Петр Петрович
Рождение ребёнка
14.06.1916
Отец ребёнка: Вильямс Петр Петрович
Рождение ребёнка
29.03.1918
Отец ребёнка: Вильямс Петр Петрович
Рождение ребёнка
30.06.1919
Дочь: Клосовская Валентина Петровна
Отец ребёнка: Вильямс Петр Петрович
Работа или профессия
Неизвестно
Домохозяйка
Смерть
17.09.1943
огнестрельное ранение
Похороны
Неизвестно