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Фурсов Леон Матвеевич

Место рождения

Новосильевка, Покровский муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

До 1721

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1721

Отец: Фурсов Матвей Сильвестрович

Мать: ?

Новосильевка, Покровский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
Около 1740

Сын: Фурсов Алексей Леонович

Мать ребёнка: Фурсова Феодосия Ануфриевна

Новосильевка, Покровский муниципальный район, Орловская область
ГАОО.Ф-760-1-1066 , рев.ск. 1795г д.Новосильская
Бракосочетание
До 1740

Жена: Фурсова Феодосия Ануфриевна

Новосильевка, Покровский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
Около 1747

Сын: Фурсов Семен Леонович

Мать ребёнка: Фурсова Феодосия Ануфриевна

Новосильевка, Покровский муниципальный район, Орловская область
ГАОО,Ф-760-1-1066,рев.ск. 1795г.д.Новосильская
Смерть
Неизвестно
Новосильевка, Покровский муниципальный район, Орловская область
Похороны
Неизвестно
Новосильевка, Покровский муниципальный район, Орловская область
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