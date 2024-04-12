Фурсов Леон Матвеевич
Место рождения
Дата рожденияДо 1721
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1721
Отец: Фурсов Матвей Сильвестрович
Мать: ?
Рождение ребёнка
Около 1740
Мать ребёнка: Фурсова Феодосия Ануфриевна
ГАОО.Ф-760-1-1066 , рев.ск. 1795г д.Новосильская
Бракосочетание
До 1740
Рождение ребёнка
Около 1747
Мать ребёнка: Фурсова Феодосия Ануфриевна
ГАОО,Ф-760-1-1066,рев.ск. 1795г.д.Новосильская
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно