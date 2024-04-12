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Фурсов Семен Леонович

Место рождения

Новосильевка, Покровский муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

Около 1747

Дата смерти

До 1788

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1747

Отец: Фурсов Леон Матвеевич

Мать: Фурсова Феодосия Ануфриевна

Новосильевка, Покровский муниципальный район, Орловская область
ГАОО,Ф-760-1-1066,рев.ск. 1795г.д.Новосильская
Рождение ребёнка
Около 1767

Сын: Фурсов Алексей Семенович

Мать ребёнка: Фурсова Акулина Максимовна

Новосильевка, Покровский муниципальный район, Орловская область
ГАОО,Ф-760-1-1066,рев.ск. 1795г.
Рождение ребёнка
Около 1770

Сын: Фурсов Тихон Семенович

Мать ребёнка: Фурсова Акулина Максимовна

Новосильевка, Покровский муниципальный район, Орловская область
ГАОО,Ф-760-1-1066,рев.ск.1795г.
Рождение ребёнка
Около 1774

Сын: Фурсов Борис Семенович

Мать ребёнка: Фурсова Акулина Максимовна

Новосильевка, Покровский муниципальный район, Орловская область
ГАОО,Ф-760-1-1066,рев.ск.1795г.
Смерть
До 1788
Новосильевка, Покровский муниципальный район, Орловская область
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