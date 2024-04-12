Фурсов Семен Леонович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1747
Дата смертиДо 1788
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
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Рождение
Около 1747
Отец: Фурсов Леон Матвеевич
ГАОО,Ф-760-1-1066,рев.ск. 1795г.д.Новосильская
Рождение ребёнка
Около 1767
Мать ребёнка: Фурсова Акулина Максимовна
ГАОО,Ф-760-1-1066,рев.ск. 1795г.
Рождение ребёнка
Около 1770
Мать ребёнка: Фурсова Акулина Максимовна
ГАОО,Ф-760-1-1066,рев.ск.1795г.
Рождение ребёнка
Около 1774
Мать ребёнка: Фурсова Акулина Максимовна
ГАОО,Ф-760-1-1066,рев.ск.1795г.
Смерть
До 1788