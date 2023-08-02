Фурсова (Прокурова) Акулина Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фурсова (Прокурова) Акулина Максимовна

Место рождения

Россия Орловская губ.Малоархангельский уезд с. Трудок

Дата рождения

1743

Дата смерти

1788

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СК
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Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Орловская губ.Малоархангельский уезд с. Трудок
Рождение ребёнка
Около 1767

Сын: Фурсов Алексей Семенович

Отец ребёнка: Фурсов Семен Леонович

Новосильевка, Покровский муниципальный район, Орловская область
ГАОО,Ф-760-1-1066,рев.ск. 1795г.
Рождение ребёнка
Около 1770

Сын: Фурсов Тихон Семенович

Отец ребёнка: Фурсов Семен Леонович

Новосильевка, Покровский муниципальный район, Орловская область
ГАОО,Ф-760-1-1066,рев.ск.1795г.
Рождение ребёнка
Около 1774

Сын: Фурсов Борис Семенович

Отец ребёнка: Фурсов Семен Леонович

Новосильевка, Покровский муниципальный район, Орловская область
ГАОО,Ф-760-1-1066,рев.ск.1795г.
Смерть
1788
Новосильевка, Покровский муниципальный район, Орловская область
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