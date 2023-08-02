Фурсова (Прокурова) Акулина Максимовна
Место рожденияРоссия Орловская губ.Малоархангельский уезд с. Трудок
Дата рождения1743
Дата смерти1788
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
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Рождение ребёнка
Около 1767
Отец ребёнка: Фурсов Семен Леонович
ГАОО,Ф-760-1-1066,рев.ск. 1795г.
Рождение ребёнка
Около 1770
Отец ребёнка: Фурсов Семен Леонович
ГАОО,Ф-760-1-1066,рев.ск.1795г.
Рождение ребёнка
Около 1774
Отец ребёнка: Фурсов Семен Леонович
ГАОО,Ф-760-1-1066,рев.ск.1795г.
Смерть
1788