Фурсов Алексей Леонович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1740
Дата смертиПосле 1795
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1740
Отец: Фурсов Леон Матвеевич
ГАОО.Ф-760-1-1066 , рев.ск. 1795г д.Новосильская
Рождение ребёнка
Около 1762
Сын: Фурсов Тимофей Алексеевич
Мать ребёнка: Фурсова Авдотья Парфеновна
Бракосочетание
До 1762
Место жительства
Неизвестно
Орловская губ
Похороны
После 1795
Смерть
После 1795
Причина смерти: Болезнь