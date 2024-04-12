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Фурсов Алексей Леонович

Место рождения

Новосильевка, Покровский муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

Около 1740

Дата смерти

После 1795

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1740

Отец: Фурсов Леон Матвеевич

Мать: Фурсова Феодосия Ануфриевна

Новосильевка, Покровский муниципальный район, Орловская область
ГАОО.Ф-760-1-1066 , рев.ск. 1795г д.Новосильская
Рождение ребёнка
Около 1762

Сын: Фурсов Тимофей Алексеевич

Мать ребёнка: Фурсова Авдотья Парфеновна

Новосильевка, Покровский муниципальный район, Орловская область
Бракосочетание
До 1762

Жена: Фурсова Авдотья Парфеновна

Новосильевка, Покровский муниципальный район, Орловская область
Место жительства
Неизвестно
Орловская губ
Похороны
После 1795
Беречка, Покровский муниципальный район, Орловская область
Смерть
После 1795
Беречка, Покровский муниципальный район, Орловская область
Причина смерти: Болезнь
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