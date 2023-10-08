Тарабрин Самойла (Самуил) Гаврилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарабрин Самойла (Самуил) Гаврилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

16.04.1883

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Тарабрин Гаврила Филиппович

Мать: Тарабрина Гликерия Федотовна

Рождение ребёнка
23.09.1834

Дочь: Шохова Фекла Самойловна

Мать ребёнка: Тарабрина Марфа Ларионовна

Беловка, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
26.02.1845

Сын: Тарабрин Василий Самойлович

Мать ребёнка: Тарабрина Марфа Ларионовна

Беловка, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Тарабрин Филат Самойлович

Мать ребёнка: Тарабрина Марфа Ларионовна

Бракосочетание
06.01.1851

Жена: Тарабрина Евдокия Павловна

Беловка, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Волосатова Мария Самойловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
16.03.1857

Сын: Тарабрин Никон Самойлович

Мать ребёнка: Тарабрина Евдокия Павловна

Беловка, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.10.1866

Дочь: Христина Самойловна

Мать ребёнка: Тарабрина Евдокия Павловна

Беловка, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
08.04.1869

Сын: Тарабрин Георгий Самойлович

Мать ребёнка: Тарабрина Евдокия Павловна

Беловка, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тарабрина Марфа Ларионовна

Смерть
16.04.1883
Беловка, Богатовский муниципальный район, Самарская область
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