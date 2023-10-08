Тарабрин Самойла (Самуил) Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смерти16.04.1883
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Рождение ребёнка
23.09.1834
Дочь: Шохова Фекла Самойловна
Мать ребёнка: Тарабрина Марфа Ларионовна
Рождение ребёнка
26.02.1845
Сын: Тарабрин Василий Самойлович
Мать ребёнка: Тарабрина Марфа Ларионовна
Рождение ребёнка
1847
Сын: Тарабрин Филат Самойлович
Мать ребёнка: Тарабрина Марфа Ларионовна
Бракосочетание
06.01.1851
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Волосатова Мария Самойловна
Рождение ребёнка
16.03.1857
Сын: Тарабрин Никон Самойлович
Мать ребёнка: Тарабрина Евдокия Павловна
Рождение ребёнка
16.10.1866
Дочь: Христина Самойловна
Мать ребёнка: Тарабрина Евдокия Павловна
Рождение ребёнка
08.04.1869
Сын: Тарабрин Георгий Самойлович
Мать ребёнка: Тарабрина Евдокия Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.04.1883