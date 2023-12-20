Тарабрин Василий Самойлович
Место рождения
Дата рождения26.02.1845
Дата смерти18.01.1908
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1845
Бракосочетание
14.10.1866
Рождение ребёнка
29.01.1880
Дочь: (Тарабрина) Анна Васильевна
Мать ребёнка: Тарабрина (Ермакова) Евфимия Тимофеевна
Рождение ребёнка
01.08.1885
Сын: Тарабрин Антон Васильевич
Мать ребёнка: Тарабрина (Ермакова) Евфимия Тимофеевна
Смерть
18.01.1908