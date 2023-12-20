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Тарабрин Василий Самойлович

Место рождения

Беловка, Богатовский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

26.02.1845

Дата смерти

18.01.1908

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1845

Отец: Тарабрин Самойла (Самуил) Гаврилович

Мать: Тарабрина Марфа Ларионовна

Беловка, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
14.10.1866

Жена: Тарабрина (Ермакова) Евфимия Тимофеевна

Беловка, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
29.01.1880

Дочь: (Тарабрина) Анна Васильевна

Мать ребёнка: Тарабрина (Ермакова) Евфимия Тимофеевна

Беловка, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.08.1885

Сын: Тарабрин Антон Васильевич

Мать ребёнка: Тарабрина (Ермакова) Евфимия Тимофеевна

Беловка, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Смерть
18.01.1908
Беловка, Богатовский муниципальный район, Самарская область

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