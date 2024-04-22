Тарабрина (Ермакова) Евфимия Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТарабрина (Ермакова) Евфимия Тимофеевна

Тарабрина (Ермакова) Евфимия Тимофеевна

Место рождения

Беловка, Богатовский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1868

Дата смерти

06.12.1902

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
14.10.1866

Муж: Тарабрин Василий Самойлович

Беловка, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение
1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Беловка, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
29.01.1880

Дочь: Анна Васильевна

Отец ребёнка: Тарабрин Василий Самойлович

Беловка, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.08.1885

Сын: Тарабрин Антон Васильевич

Отец ребёнка: Тарабрин Василий Самойлович

Беловка, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Смерть
06.12.1902
Беловка, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close