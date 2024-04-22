Тарабрина (Ермакова) Евфимия Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения1868
Дата смерти06.12.1902
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
14.10.1866
Рождение
1868
Рождение ребёнка
29.01.1880
Дочь: Анна Васильевна
Отец ребёнка: Тарабрин Василий Самойлович
Рождение ребёнка
01.08.1885
Сын: Тарабрин Антон Васильевич
Отец ребёнка: Тарабрин Василий Самойлович
Смерть
06.12.1902