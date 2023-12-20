Тарабрина Марфа Ларионовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.09.1834
Дочь: Шохова (Тарабрина) Фекла Самойловна
Отец ребёнка: Тарабрин Самойла (Самуил) Гаврилович
Рождение ребёнка
26.02.1845
Сын: Тарабрин Василий Самойлович
Отец ребёнка: Тарабрин Самойла (Самуил) Гаврилович
Рождение ребёнка
1847
Сын: Тарабрин Филат (Феофилакт) Самойлович
Отец ребёнка: Тарабрин Самойла (Самуил) Гаврилович
Смерть
Неизвестно