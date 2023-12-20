Тарабрина Марфа Ларионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарабрина Марфа Ларионовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тарабрин Самойла (Самуил) Гаврилович

Рождение ребёнка
23.09.1834

Дочь: Шохова (Тарабрина) Фекла Самойловна

Отец ребёнка: Тарабрин Самойла (Самуил) Гаврилович

Беловка, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
26.02.1845

Сын: Тарабрин Василий Самойлович

Отец ребёнка: Тарабрин Самойла (Самуил) Гаврилович

Беловка, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Тарабрин Филат (Феофилакт) Самойлович

Отец ребёнка: Тарабрин Самойла (Самуил) Гаврилович

Смерть
Неизвестно

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