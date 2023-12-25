Тарабрин Филат (Феофилакт) Самойлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1847
Дата смерти21.12.1879
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Бракосочетание
08.11.1859
Рождение ребёнка
16.06.1862
Дочь: (Тарабрина) Акилина Филатовна
Мать ребёнка: Тарабрина Ольга Афиногеновна
Рождение ребёнка
05.11.1864
Сын: Тарабрин Михаил Филатович
Мать ребёнка: Тарабрина Ольга Афиногеновна
Рождение ребёнка
09.02.1872
Дочь: (Тарабрина) Агафья Филатовна
Мать ребёнка: Тарабрина Ольга Афиногеновна
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Косолапова (Тарабрина) Евгения Филатовна
Мать ребёнка: Тарабрина Ольга Афиногеновна
Смерть
21.12.1879