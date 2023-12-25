Тарабрин Филат (Феофилакт) Самойлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТарабрин Филат (Феофилакт) Самойлович

Тарабрин Филат (Феофилакт) Самойлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1847

Дата смерти

21.12.1879

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Тарабрин Самойла (Самуил) Гаврилович

Мать: Тарабрина Марфа Ларионовна

Бракосочетание
08.11.1859

Жена: Тарабрина Ольга Афиногеновна

Беловка, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.06.1862

Дочь: (Тарабрина) Акилина Филатовна

Мать ребёнка: Тарабрина Ольга Афиногеновна

Беловка, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
05.11.1864

Сын: Тарабрин Михаил Филатович

Мать ребёнка: Тарабрина Ольга Афиногеновна

Беловка, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
09.02.1872

Дочь: (Тарабрина) Агафья Филатовна

Мать ребёнка: Тарабрина Ольга Афиногеновна

Беловка, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Косолапова (Тарабрина) Евгения Филатовна

Мать ребёнка: Тарабрина Ольга Афиногеновна

Беловка, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Смерть
21.12.1879
Беловка, Богатовский муниципальный район, Самарская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.