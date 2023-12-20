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Тарабрина Ольга Афиногеновна

Место рождения

Арзамасцевка, Богатовский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

08.07.1840

Дата смерти

13.10.1898

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Арзамасцевка, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
08.11.1859

Муж: Тарабрин Филат (Феофилакт) Самойлович

Беловка, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.06.1862

Дочь: (Тарабрина) Акилина Филатовна

Отец ребёнка: Тарабрин Филат (Феофилакт) Самойлович

Беловка, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
05.11.1864

Сын: Тарабрин Михаил Филатович

Отец ребёнка: Тарабрин Филат (Феофилакт) Самойлович

Беловка, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
09.02.1872

Дочь: (Тарабрина) Агафья Филатовна

Отец ребёнка: Тарабрин Филат (Феофилакт) Самойлович

Беловка, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Косолапова (Тарабрина) Евгения Филатовна

Отец ребёнка: Тарабрин Филат (Феофилакт) Самойлович

Беловка, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Смерть
13.10.1898
Беловка, Богатовский муниципальный район, Самарская область

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