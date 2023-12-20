Тарабрина Ольга Афиногеновна
Место рождения
Дата рождения08.07.1840
Дата смерти13.10.1898
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.11.1859
Рождение ребёнка
16.06.1862
Дочь: (Тарабрина) Акилина Филатовна
Отец ребёнка: Тарабрин Филат (Феофилакт) Самойлович
Рождение ребёнка
05.11.1864
Сын: Тарабрин Михаил Филатович
Отец ребёнка: Тарабрин Филат (Феофилакт) Самойлович
Рождение ребёнка
09.02.1872
Дочь: (Тарабрина) Агафья Филатовна
Отец ребёнка: Тарабрин Филат (Феофилакт) Самойлович
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Косолапова (Тарабрина) Евгения Филатовна
Отец ребёнка: Тарабрин Филат (Феофилакт) Самойлович
Смерть
13.10.1898