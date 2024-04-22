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Тарабрин Георгий (Егор) Самойлович

Место рождения

Беловка, Богатовский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

08.04.1869

Дата смерти

28.03.1914

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1869

Отец: Тарабрин Самойла Гаврилович

Мать: Тарабрина Евдокия Павловна

Беловка, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
31.01.1894

Жена: Тарабрина Екатерина Филипповна

Беловка, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
26.11.1898

Сын: Тарабрин Василий Георгиевич (Егорович)

Мать ребёнка: Тарабрина Екатерина Филипповна

Беловка, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
18.03.1901

Дочь: Анна Георгиевна

Мать ребёнка: Тарабрина Екатерина Филипповна

Беловка, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
08.09.1904

Сын: Тарабрин Михаил Георгиевич (Егорович)

Мать ребёнка: Тарабрина Екатерина Филипповна

Беловка, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Смерть
28.03.1914
Беловка, Богатовский муниципальный район, Самарская область
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