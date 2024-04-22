Тарабрин Георгий (Егор) Самойлович
Место рождения
Дата рождения08.04.1869
Дата смерти28.03.1914
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1869
Бракосочетание
31.01.1894
Рождение ребёнка
26.11.1898
Сын: Тарабрин Василий Георгиевич (Егорович)
Мать ребёнка: Тарабрина Екатерина Филипповна
Рождение ребёнка
18.03.1901
Дочь: Анна Георгиевна
Мать ребёнка: Тарабрина Екатерина Филипповна
Рождение ребёнка
08.09.1904
Сын: Тарабрин Михаил Георгиевич (Егорович)
Мать ребёнка: Тарабрина Екатерина Филипповна
Смерть
28.03.1914