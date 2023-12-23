Тарабрина (Лебедушкина) Екатерина Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
Дата смерти27.11.1906
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
31.01.1894
Рождение ребёнка
26.11.1898
Сын: Тарабрин Василий Георгиевич (Егорович)
Отец ребёнка: Тарабрин Георгий Самойлович
Рождение ребёнка
18.03.1901
Дочь: Анна Георгиевна
Отец ребёнка: Тарабрин Георгий Самойлович
Рождение ребёнка
08.09.1904
Сын: Тарабрин Михаил Георгиевич (Егорович)
Отец ребёнка: Тарабрин Георгий Самойлович
Смерть
27.11.1906