Тарабрина (Лебедушкина) Екатерина Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарабрина (Лебедушкина) Екатерина Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

27.11.1906

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
31.01.1894

Муж: Тарабрин Георгий Самойлович

Беловка, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
26.11.1898

Сын: Тарабрин Василий Георгиевич (Егорович)

Отец ребёнка: Тарабрин Георгий Самойлович

Беловка, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
18.03.1901

Дочь: Анна Георгиевна

Отец ребёнка: Тарабрин Георгий Самойлович

Беловка, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
08.09.1904

Сын: Тарабрин Михаил Георгиевич (Егорович)

Отец ребёнка: Тарабрин Георгий Самойлович

Беловка, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Смерть
27.11.1906
Беловка, Богатовский муниципальный район, Самарская область
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