Конева (Рыбалкина) Лидия Николаевна
Место рождения
Дата рождения12.05.1912
Дата смерти12.11.1977
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1912
Отец: Рыбалкин Николай
Рождение ребёнка
23.02.1938
Дочь: Макарчук Тамара Андреевна
Отец ребёнка: Конев Андрей Вавилович
Рождение ребёнка
27.02.1940
Дочь: Быкова Алла Андреевна
Отец ребёнка: Конев Андрей Вавилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.11.1977
Отравление уксусом
Похороны
Неизвестно