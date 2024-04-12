Конева (Рыбалкина) Лидия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Конева (Рыбалкина) Лидия Николаевна

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Место рождения

Белогорье, город Благовещенск, Амурская область

Дата рождения

12.05.1912

Дата смерти

12.11.1977

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1912

Отец: Рыбалкин Николай

Мать: не указана

Белогорье, город Благовещенск, Амурская область
Рождение ребёнка
23.02.1938

Дочь: Макарчук Тамара Андреевна

Отец ребёнка: Конев Андрей Вавилович

Белогорье, город Благовещенск, Амурская область
Рождение ребёнка
27.02.1940

Дочь: Быкова Алла Андреевна

Отец ребёнка: Конев Андрей Вавилович

Белогорье, город Благовещенск, Амурская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Конев Андрей Вавилович

Смерть
12.11.1977
Камень-Рыболов, Ханкайский муниципальный район, Приморский край
Отравление уксусом
Похороны
Неизвестно
Камень-Рыболов, Ханкайский муниципальный район, Приморский край
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