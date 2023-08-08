Конев Андрей Вавилович
Место рожденияРоссия, Омская область, Крутинский р-н, с. Конево
Дата рожденияОколо 01.02.1912
Дата смерти15.02.1945
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 01.02.1912
Отец: Конев Вавил Сергеевич
Мать: не указана
Россия, Омская область, Крутинский р-н, с. Конево
Рождение ребёнка
23.02.1938
Дочь: Макарчук Тамара Андреевна
Мать ребёнка: Конева Лидия Николаевна
Рождение ребёнка
27.02.1940
Дочь: Быкова Алла Андреевна
Мать ребёнка: Конева Лидия Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Конева Лидия Николаевна
Смерть
15.02.1945
Германия, г. Гарц
Причина смерти: На войне | Командир танка 65 танковой бригады убит в бою
Похороны
Неизвестно
Германия, г. Гарц