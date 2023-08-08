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Конев Андрей Вавилович

Место рождения

Россия, Омская область, Крутинский р-н, с. Конево

Дата рождения

Около 01.02.1912

Дата смерти

15.02.1945

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 01.02.1912

Отец: Конев Вавил Сергеевич

Мать: не указана

Россия, Омская область, Крутинский р-н, с. Конево
Рождение ребёнка
23.02.1938

Дочь: Макарчук Тамара Андреевна

Мать ребёнка: Конева Лидия Николаевна

Белогорье, город Благовещенск, Амурская область
Рождение ребёнка
27.02.1940

Дочь: Быкова Алла Андреевна

Мать ребёнка: Конева Лидия Николаевна

Белогорье, город Благовещенск, Амурская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Конева Лидия Николаевна

Смерть
15.02.1945
Германия, г. Гарц
Причина смерти: На войне | Командир танка 65 танковой бригады убит в бою
Похороны
Неизвестно
Германия, г. Гарц
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