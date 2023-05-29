Макарчук (Конева) Тамара Андреевна
Место рождения
Дата рождения23.02.1938
Дата смерти29.05.2023
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1938
Отец: Конев Андрей Вавилович
Мать: Конева Лидия Николаевна
Бракосочетание
Около 1960
Рождение ребёнка
01.03.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Макарчук Борис Терентьевич
Лазо, Лазовский муниципальный район, Приморский край
Работа или профессия
Неизвестно
Архитектор
Смерть
29.05.2023
Причина смерти: Медицинская проблема
Похороны
02.06.2023