Макарчук (Конева) Тамара Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макарчук (Конева) Тамара Андреевна

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Место рождения

Белогорье, город Благовещенск, Амурская область

Дата рождения

23.02.1938

Дата смерти

29.05.2023

Пол

Женский

Отец

Около 1912 г.р.

Мать

Муж

1924 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1938

Отец: Конев Андрей Вавилович

Мать: Конева Лидия Николаевна

Белогорье, город Благовещенск, Амурская область
Бракосочетание
Около 1960

Муж: Макарчук Борис Терентьевич

Камень-Рыболов, Ханкайский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
01.03.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Макарчук Борис Терентьевич

Лазо, Лазовский муниципальный район, Приморский край
Работа или профессия
Неизвестно
Камень-Рыболов, Ханкайский муниципальный район, Приморский край
Архитектор
Смерть
29.05.2023
Камень-Рыболов, Ханкайский муниципальный район, Приморский край
Причина смерти: Медицинская проблема
Похороны
02.06.2023
Камень-Рыболов, Ханкайский муниципальный район, Приморский край
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