Быкова (Конева) Алла Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Быкова (Конева) Алла Андреевна

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Место рождения

Белогорье, город Благовещенск, Амурская область

Дата рождения

27.02.1940

Дата смерти

06.09.2009

Пол

Женский

Отец

Около 1912 г.р.

Мать

1912 г.р.

Муж

1939 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1940

Отец: Конев Андрей Вавилович

Мать: Конева Лидия Николаевна

Белогорье, город Благовещенск, Амурская область
Рождение ребёнка
02.09.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Каландаров Каландар Машерипович

Рождение ребёнка
06.03.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Быков Вячеслав

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Девятириков ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Быков Вячеслав

Смерть
06.09.2009
Россия, Приморский край, с. Камень-Рыболов
Похороны
Неизвестно
Россия, Приморский край, с. Камень-Рыболов
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