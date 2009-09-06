Быкова (Конева) Алла Андреевна
Место рождения
Дата рождения27.02.1940
Дата смерти06.09.2009
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1940
Отец: Конев Андрей Вавилович
Мать: Конева Лидия Николаевна
Рождение ребёнка
02.09.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Каландаров Каландар Машерипович
Рождение ребёнка
06.03.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Быков Вячеслав
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Девятириков ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Быков Вячеслав
Смерть
06.09.2009
Россия, Приморский край, с. Камень-Рыболов
Похороны
Неизвестно
Россия, Приморский край, с. Камень-Рыболов