Даниил Павлов
Место рожденияд.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения08.12.1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1884
Отец: Павел Семёнов
Мать: Вера Стефанова
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
25.01.1904
Жена: Ксения Васильева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.06.1905
Сын: Иоанн Данилов
Мать ребёнка: Ксения Васильева
д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.10.1906
Сын: Дмитрий Данилов
Мать ребёнка: Ксения Васильева
д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно