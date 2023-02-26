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Даниил Павлов

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Место рождения

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

08.12.1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1884

Отец: Павел Семёнов

Мать: Вера Стефанова

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
25.01.1904

Жена: Ксения Васильева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.06.1905

Сын: Иоанн Данилов

Мать ребёнка: Ксения Васильева

д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.10.1906

Сын: Дмитрий Данилов

Мать ребёнка: Ксения Васильева

д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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