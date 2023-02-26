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Иоанн Данилов

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Место рождения

д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

22.06.1905

Дата смерти

16.09.1905

Пол

Мужской

Отец

1884 г.р.

Мать

1886 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
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Место
Комментарий
Рождение
22.06.1905

Отец: Даниил Павлов

Мать: Ксения Васильева

д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
16.09.1905
д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
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