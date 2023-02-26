Иоанн Данилов
Место рожденияд.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения22.06.1905
Дата смерти16.09.1905
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1905
Отец: Даниил Павлов
Мать: Ксения Васильева
д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
16.09.1905
д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.