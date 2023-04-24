(Фоломеенков) Ксения Васильева
Место рождения
Дата рождения20.01.1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1886
Бракосочетание
25.01.1904
Муж: Даниил Павлов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.06.1905
Сын: Иоанн Данилов
Отец ребёнка: Даниил Павлов
д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.10.1906
Сын: Дмитрий Данилов
Отец ребёнка: Даниил Павлов
д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно