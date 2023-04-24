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(Фоломеенков) Ксения Васильева

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Место рождения

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

20.01.1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1886

Отец: Фоломеенков Василий Васильев

Мать: Фоломеенкова Ирина Андреева

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
25.01.1904

Муж: Даниил Павлов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.06.1905

Сын: Иоанн Данилов

Отец ребёнка: Даниил Павлов

д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.10.1906

Сын: Дмитрий Данилов

Отец ребёнка: Даниил Павлов

д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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