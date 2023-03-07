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Синдяев Иван Семенович

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Место рождения

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Синдяев Семён

Мать: не указана

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Синдяев Ефим Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1860

Сын: Синдяев Елпидифор Иванович

Мать ребёнка: не указана

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1862

Сын: Синдяев Сысой Семенович

Мать ребёнка: не указана

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1867

Сын: Синдяев Федор Иванович

Мать ребёнка: не указана

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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