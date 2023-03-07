Синдяев Иван Семенович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Синдяев Семён
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1853
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1860
Сын: Синдяев Елпидифор Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1862
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1867
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно