Синдяев Федор Иванович 1867 — найти родственников по фамилии на Familio

Синдяев Федор Иванович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1867, Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Отец
Синдяев Иван Семенович1824 г.р.
Мать
Синдяева Ксения Григорьевна1822 г.р.
Супруги
Синдяева (Костина) Анастасия Степановна1867 г.р.
Дети
Синдяев Василий Фёдорович1888 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Синдяев Иван Семенович

Мать: Синдяева Ксения Григорьевна

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
14.01.1887

Жена: Синдяева (Костина) Анастасия Степановна

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1888

Сын: Синдяев Василий Фёдорович

Мать ребёнка: Синдяева (Костина) Анастасия Степановна

Смерть
Неизвестно

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