Синдяев Федор Иванович
мужской, родился 1867, Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
ОтецСиндяев Иван Семенович1824 г.р.
МатьСиндяева Ксения Григорьевна1822 г.р.
Супруги
Дети
Синдяев Василий Фёдорович1888 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
14.01.1887
Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1888
Сын: Синдяев Василий Фёдорович
Мать ребёнка: Синдяева (Костина) Анастасия Степановна
Смерть
Неизвестно