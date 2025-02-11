Синдяева (Костина) Анастасия Степановна 1867 — найти родственников по фамилии на Familio

Синдяева (Костина) Анастасия Степановна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1867, Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Отец
Костин Степан МихайловичНеизвестно г.р.
Мать
Костина Татьяна ВасильевнаНеизвестно г.р.
Супруги
Синдяев Федор Иванович1867 г.р.
Дети
Синдяев Василий Фёдорович1888 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Костин Степан Михайлович

Мать: Костина Татьяна Васильевна

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
14.01.1887

Муж: Синдяев Федор Иванович

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1888

Сын: Синдяев Василий Фёдорович

Отец ребёнка: Синдяев Федор Иванович

Смерть
Неизвестно

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