Синдяева (Костина) Анастасия Степановна
женский, родилась 1867, Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
ОтецКостин Степан МихайловичНеизвестно г.р.
МатьКостина Татьяна ВасильевнаНеизвестно г.р.
Супруги
Синдяев Федор Иванович1867 г.р.
Дети
Синдяев Василий Фёдорович1888 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1867
Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
14.01.1887
Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1888
Сын: Синдяев Василий Фёдорович
Отец ребёнка: Синдяев Федор Иванович
Смерть
Неизвестно