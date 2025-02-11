Синдяев Сысой Семенович 1862 — найти родственников по фамилии на Familio

Синдяев Сысой Семенович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1862, Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Отец
Синдяев Иван Семенович1824 г.р.
Мать
Синдяева Ксения Григорьевна1822 г.р.
Супруги
Синдяева Дарья Исаевна Норзяева1861 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Синдяев Иван Семенович

Мать: Синдяева Ксения Григорьевна

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
13.01.1882

Жена: Синдяева Дарья Исаевна Норзяева

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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