Синдяев Сысой Семенович
мужской, родился 1862, Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
ОтецСиндяев Иван Семенович1824 г.р.
МатьСиндяева Ксения Григорьевна1822 г.р.
Супруги
Синдяева Дарья Исаевна Норзяева1861 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1862
Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
13.01.1882
Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно