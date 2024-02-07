Урываев Савва
Место рожденияКаргополь Архангельская область
Дата рожденияОколо 1720
Дата смертиДо 1768
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1720
Каргополь Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1753
Сын: Урываев Иван Савич
Мать ребёнка: Урываева Парасковья Ивановна
Каргополь Архангельская область
Смерть
До 1768
Каргополь Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1770
Мать ребёнка: Урываева Парасковья Ивановна
Каргополь Архангельская область