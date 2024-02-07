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Урываев Савва

Место рождения

Каргополь Архангельская область

Дата рождения

Около 1720

Дата смерти

До 1768

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1720

Отец: Урываев Федор Васильевич

Мать: Урываева Гликерия Ивановна

Каргополь Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1753

Сын: Урываев Иван Савич

Мать ребёнка: Урываева Парасковья Ивановна

Каргополь Архангельская область
Смерть
До 1768
Каргополь Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1770

Сын: Урываев Василий Савич

Мать ребёнка: Урываева Парасковья Ивановна

Каргополь Архангельская область
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